Сьогодні шоста річниця наймасштабнішої пожежі в Україні за часи незалежності

Пожежа на нафтобазі у смт Глеваха Київської області виникла 8 червня 2015 року. Її називають наймасштабнішою не лише в Україні, а й у Європі.

Із полум’ям боролися 939 чоловік та 117 одиниць техніки, а позмінно в цілодобовому режимі одночасно працювали більше двох сотень людей та понад пів сотні одиниць техніки.

У перші 12 годин вдалося запобігти розповсюдженню вогню за межі території нафтобази, зокрема на поруч розташовану нафтобазу “КЛО”, військову базу, де зберігалися боєприпаси і загалом в десятки разів зменшити масштаби надзвичайної ситуації.

Зранку 9 червня на території нафтобази пролунав вибух. Він забрав життя трьох рятувальників: Максима Глазкова, Антона Басовського та Андрія Тарасенка.

Гасіння пожежі тривало 90 годин, а локалізована вона була в межах периметру 9 червня. Проте ще до 20 червня, час від часу, у різних місцях відновлювалося горіння палива. Тож, остаточно ліквідувати пожежу вдалося лише 20 червня.