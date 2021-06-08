RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Сьогодні шоста річниця наймасштабнішої пожежі в Україні за часи незалежності

Автор: Инна Собора

Шість років тому сталася наймасштабніша пожежа в історії пожежно-рятувальної служби України. Тоді загинули троє рятувальників.

Про це нагадують у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

Пожежа на нафтобазі у смт Глеваха Київської області виникла 8 червня 2015 року. Її називають наймасштабнішою не лише в Україні, а й у Європі.

Із полум’ям боролися 939 чоловік та 117 одиниць техніки, а позмінно в цілодобовому режимі одночасно працювали більше двох сотень людей та понад пів сотні одиниць техніки.

У перші 12 годин вдалося запобігти розповсюдженню вогню за межі території нафтобази, зокрема на поруч розташовану нафтобазу “КЛО”, військову базу, де зберігалися боєприпаси і загалом в десятки разів зменшити масштаби надзвичайної ситуації.

Зранку 9 червня на території нафтобази пролунав вибух. Він забрав життя трьох рятувальників: Максима Глазкова, Антона Басовського та Андрія Тарасенка.

Гасіння пожежі тривало 90 годин, а локалізована вона була в межах периметру 9 червня. Проте ще до 20 червня, час від часу, у різних місцях відновлювалося горіння палива. Тож, остаточно ліквідувати пожежу вдалося лише 20 червня.

Раніше повідомлялося, що понад 2 тисяч жителів вже отримали компенсацію моральної шкоди, пов'язаної з пожежею і вибухом на нафтобазі БРСМ у 2015 році. Сума компенсації склала близько 22 мільйонів гривень.

РБК-Україна писало, що у Чернігівській області сталася пожежа резервуара на нафтобазі поблизу смт Лосинівка Ніжинського району.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пожежанефтебаза