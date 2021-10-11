Сегодня Рада не является драйвером реформ, а выступает примером узурпации власти, - Рудык

Но эти возможности используются исключительно безответственно.

"Сегодня парламент не является драйвером реформ, а выступает ярким примером узурпации власти и осквернения парламентаризма. Отставка Дмитрия Разумкова и назначение максимально удобного и лояльного к Офису президента спикера доказывает, что власть не собирается отступать от своей концепции "лояльность важнее профессионализма". Привлекать к работе профессионалов в монобольшинство, похоже, не принято, важнее строить максимально лояльную систему для содержания и приумножения власти. И мы можем констатировать, что этот тренд закрепляется", - отметила Кира Рудык.

Никакого прорыва от нового спикера ожидать не приходится, ведь законодательные инициативы зависят от депутатов, а не от главы ВР, напомнила депутат. И здесь главная проблема в том, что реальные реформаторские законопроекты в этой Раде в основном инициирует именно оппозиция. Это демонстрирует реальный уровень готовности большинства и Офиса президента к реформам и изменениям.

А власти сейчас, действительно, совсем не до реформ. Им нужно что-то делать с позорным "расследованием" по "вагнеровцам", с оффшорами и постоянными коррупционными скандалами. Думать стратегически у власти нет времени.

"Но проблема действующей власти в том, что страна нуждается именно в ответственности и прагматизме, и в первую очередь - от людей, которые сконцентрировали в своих руках все рычаги политического влияния и государственной власти. И обещали применять их для реальных изменений, а по факту - приумножают позорные старые политические традиции", - подчеркнула лидер "Голоса".