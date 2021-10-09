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Рудык рассказала, при каких условиях исчезнет вопрос офшоров

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Киев, Суббота 09 октября 2021 16:21
Рудык рассказала, при каких условиях исчезнет вопрос офшоров Фото: Кира Рудик (goloszmin.org)
Автор: Артем Горовенко

Офшор - это форма минимизации налогов и сокрытия части имущества. Это хорошо для бизнеса, который избегает полноценной уплаты налогов, но очень плохо для государства и развития общества.

Об этом заявила народный депутат партии "Голос" Кира Рудык.

По ее словам, к пользованию офшорами приводят чрезмерная налоговая нагрузка, отсутствие независимой судебной ветви власти и высокий уровень коррумпированности властной верхушки. Действующая властная команда вместо того, чтобы бороться с таким явлением и решать проблемы, приумножает и оправдывает их.

"Люди будут держать в Украине деньги, если будет справедливая судебная система. А это то, что власть обещает уже два года. У нас должна быть какая-то минимальная защита от рейдерства, а его нет. Есть мнимые "инвест-няни", о которых все слышали, но мы их никогда не видели, они где-то есть на бумаге, но пока что они никого не защитили. Также необходимо справедливое налоговое законодательство. Что же мы видим на самом деле? Одновременно подается два закона: один, который якобы должен бороться с олигархами, а другой, который облагает дополнительными налогами тех, кто ведет честный бизнес в Украине", - отметила Рудык.

От законопроекта об олигархах власть не ожидает никаких поступлений в бюджет, а вот от налогового законопроекта должно быть +20-30 млрд грн, добавила депутат.

"Вопрос офшоров исчезнет, если будет ослаблено налоговое давление и внедрится качественная реформа судебной системы. Тогда бизнес будет честно платить налоги и знать, что, в случае необходимости, может защитить свой капитал через справедливые суды. Но эта власть идет противоположным путем - увеличивает налоги и не может наконец внедрить судебную реформу", - резюмировала Кира Рудык.

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