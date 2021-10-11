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Сьогодні Рада не є драйвером реформ, а виступає прикладом узурпації влади, - Рудик

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Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 14:46
Сьогодні Рада не є драйвером реформ, а виступає прикладом узурпації влади, - Рудик Фото: лідер "Голосу" Кіра Рудик (goloszmin.org)
Автор: Наталія Гурковська

Парламент дев'ятого скликання має одразу кілька визначних відмінностей від попередніх. Саме в цьому парламенті сформована перша в історії монобільшість, а відповідно - в руках влади сконцентровані найбільші можливості змінити країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог лідера партії "Голос" Кіри Рудик на LB.ua.

Але ці можливості використовуються виключно безвідповідально.

"Сьогодні парламент не є драйвером реформ, а виступає яскравим прикладом узурпації влади і паплюження парламентаризму. Відставка Дмитра Разумкова та призначення максимально зручного і лояльного до Офісу президента спікера доводить, що влада не збирається відступати від своєї концепції «лояльність важливіша за професіоналізм». Залучати до роботи професіоналів у монобільшості, схоже, не прийнято, важливіше будувати максимально лояльну систему для утримання та примноження влади. І ми можемо констатувати, що цей тренд закріплюється", - наголосила Кіра Рудик.

Жодного прориву від нового спiкера очікувати не доводиться, адже законодавчі ініціативи залежать від депутатів, а не від голови ВР, нагадала депутатка. І тут головна проблема у тому, що реальні реформаторські законопроекти в цій Раді здебільшого ініціює саме опозиція. Це демонструє реальний рівень готовності більшості та Офісу президента до реформ та змін.

А владі зараз, дійсно, зовсім не до реформ. Їм потрібно щось робити з ганебним «розслідуванням» щодо "вагнерівців", з офшорами і постійними корупційними скандалами. Думати стратегічно у влади немає часу.

"Але проблема діючої влади в тому, що країна потребує саме відповідальності та прагматизму, і в першу чергу - від людей, що сконцентрували у своїх руках всі важелі політичного впливу та державної влади. І обіцяли застосовувати їх для реальних змін, а по факту - примножують ганебні старі політичні традиції", - підкреслила лідер "Голосу".

Як повідомлялось, Рудик розповіла, за яких умов зникне питання офшорів

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Кіра Рудик
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