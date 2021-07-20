Сегодня пятая годовщина убийства Шеремета: что известно о деле

Шеремет родом из Беларуси, оттуда в 1997 году переехал в Россию. Последние пять лет проживал в Киеве, сотрудничал с "Радио Вести", был одним из руководителей "Украинской правды". Авто, в котором подорвался журналист, принадлежало основателю этого издания Алене Притуле, но на момент инцидента ее вместе с Шереметом не было.

Обстоятельства этого преступления до сих пор не распутаны. Правоохранители считают причастными к убийству трех человек. Дело против них продолжает рассматриваться в суде, но все они уже вышли из СИЗО. Близкие Шеремета и многие активисты сомневаются в правдивости результатов расследования.

Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что от подвижек в этом деле будет зависеть дальнейшая карьера министра внутренних дел Арсена Авакова. Когда на прошлой неделе он подал в отставку, это дало повод подумать, что вопросы к расследованию возникли и у президента.

Сначала следствие рассматривало несколько версий убийства Шеремета. Это и попытка дестабилизация ситуации в стране, и ошибка в объекте преступления, и личные конфликты, и профессиональная деятельность.

В начале этого года добавилась еще одна версия. Бывший сотрудник белорусского подразделения МВД Беларуси "Алмаз" Игорь Макар обнародовал аудиозапись, якобы сделанную в кабинете экс-главы белорусского КГБ Вадима Зайцева. На нем Зайцев говорит, что нужно сделать какую-то "закладку", чтобы убить Шеремета. Разговор состоялся за четыре года до гибели журналиста, который был весьма оппозиционно настроен по отношению к белорусской власти.

Украинская полиция допросила Макара. Сейчас проводится проверка оригиналов записей, но версия о белорусском следе пока не рассматривается как основная. Правоохранители считают, что она не противоречит нынешней версии обвинения. А выглядит она так.

В конце 2019 года МВД и Нацполиция задержали троих подозреваемых в убийстве журналиста: врача и волонтера Юлию Кузьменко, военную медсестру Яну Дугарь и участника АТО, музыканта Андрея Антоненко (также известного как Рифмастер). Тогда руководство правоохранительных органов при участии президента собрало пресс-конференцию, чтобы рассказать о предварительных результатах расследования.

По версии следствия, Дугарь накануне проводила разведку и фотографировала камеры возле места происшествия, а Кузьменко вместе с Антоненко якобы закладывали взрывчатку. Правоохранители считают, что путем подрыва известного журналиста они якобы хотели создать резонансное событие, которое повлечет массовые акции протестов.

Все трое подозреваемых отрицают свою причастность к убийству и называют это политическим преследованием. Дугарь, Кузьменко и Антоненко заявляют о множественных нестыковках в материалах следствия. Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, напротив, убеждал, что значительных расхождений нет. У подозреваемых есть свой пул поддержки из активистов, волонтеров, которые периодически устраивают акции протеста в знак несогласия с действиями правоохранителей.

C сентября 2020-го их дело слушают присяжные в столичном Шевченковском райсуде по обвинению в умышленном убийстве опасным для окружающих способом. Тем не менее всех подозреваемых уже выпустили из СИЗО. Последним, в апреле этого года, из тюрьмы вышел Антоненко, суд отправил его под круглосуточный домашний арест. Раньше, в августе 2020-го, такую же меру пресечения избрали для Кузьменко. Пару месяцев до этого под залог в 168 тысяч гривен вышла Дугарь. Сейчас суд занимается изучением доказательств по делу, в частности, аудиозаписей разговоров, которые предоставили правоохранители.

В июне этого года она вместе с адвокатом посещала Офис президента. На Банковой объяснили, что цель их визита - участие в Консультативном совете по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. На этой встрече также присутствовал руководитель ОП Андрей Ермак.

Во время последней пресс-конференции в мае Владимир Зеленский рассказал, что и сам общается с Дугарь, показав журналистам переписку с ней. Тогда же он предположил, что Арсен Аваков должен покинуть свой пост, если подозреваемые в смерти Шеремета окажутся невиновными. За неделю до пятой годовщины гибели журналиста министр написал заявление об отставке.

На этой же пресс-конференции президент рассказал о новых деталях по делу. По словам Зеленского, к убийству Шеремета могут быть причастны лица, связанные с контрразведкой.

Преемник Авакова, новый глава МВД Денис Монастырский не спешит давать конкретные оценки этому делу. По его словам, какие-либо выводы о качестве расследования можно делать после того, как будут результаты решения суда.