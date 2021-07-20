Сьогодні п'яті роковини вбивства Шеремета: що відомо про справу

Шеремет родом з Білорусі, звідти в 1997 році переїхав до Росії. Протягом останніх п'яти років проживав у Києві, співпрацював з "Радіо Вести", був одним з керівників "Української правди". Авто, в якому підірвався журналіст, належало засновнику цього видання Олені Притулі, але на момент інциденту її разом з Шереметом не було.

Обставини цього злочину досі не розплутати. Правоохоронці вважають причетними до вбивства трьох осіб. Справа проти них продовжує розглядатися в суді, але всі вони вже вийшли з СІЗО. Близькі Шеремета і багато активістів сумніваються в правдивості результатів розслідування.

Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що від зрушень в цій справі буде залежати подальша кар'єра міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Коли минулого тижня він подав у відставку, це дало привід подумати, що питання до розслідування виникли і у президента.

Спочатку слідство розглядало кілька версій вбивства Шеремета. Це і спроба дестабілізація ситуації в країні, і помилка в об'єкті злочину, і особисті конфлікти, і професійна діяльність.

На початку цього року додалася ще одна версія. Колишній співробітник білоруського підрозділу МВС Білорусі "Алмаз" Ігор Макар оприлюднив аудіозапис, нібито зроблений в кабінеті екс-глави білоруського КДБ Вадима Зайцева. На ньому Зайцев каже, що потрібно зробити якусь "закладку", щоб вбити Шеремета. Розмова відбулася за чотири роки до загибелі журналіста, який був вельми опозиційно налаштований щодо білоруської влади.

Українська поліція допитала Макара. Зараз проводиться перевірка оригіналів записів, але версія про білоруський слід поки не розглядається як основна. Правоохоронці вважають, що вона не суперечить нинішній версії звинувачення. А виглядає вона так.

В кінці 2019 року МВС і Нацполіція затримали трьох підозрюваних у вбивстві журналіста: лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, військову медсестру Яну Дугарь і учасника АТО, музиканта Андрія Антоненко (також відомого як Ріфмастер). Тоді керівництво правоохоронних органів за участю президента зібрало прес-конференцію, щоб розповісти про попередні результати розслідування.

За версією слідства, Дугарь напередодні проводила розвідку і фотографувала камери біля місця події, а Кузьменко разом з Антоненко нібито закладали вибухівку. Правоохоронці вважають, що шляхом підриву відомого журналіста вони нібито хотіли створити резонансну подію, яка спричинить масові акції протестів.

Всі троє підозрюваних заперечують свою причетність до вбивства і називають це політичним переслідуванням. Дугарь, Кузьменко та Антоненко заявляють про численні нестиковки в матеріалах слідства. Екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, навпаки, переконував, що значних розбіжностей немає. У підозрюваних є свій пул підтримки з активістів, волонтерів, які періодично влаштовують акції протесту на знак незгоди з діями правоохоронців.

З вересня 2020-го їх справу слухають присяжні в столичному Шевченківському райсуді за звинуваченням в умисному вбивстві небезпечним для оточуючих способом. Проте всіх підозрюваних вже випустили з СІЗО. Останнім, в квітні цього року, з в'язниці вийшов Антоненко, суд відправив його під цілодобовий домашній арешт. Раніше, в серпні 2020 го, такий же запобіжний захід обрали для Кузьменко. Пару місяців до цього під заставу в 168 тисяч гривень вийшла Дугарь. Зараз суд займається вивченням доказів у справі, зокрема, аудіозаписів розмов, які надали правоохоронці.

У червні цього року вона разом з адвокатом відвідувала Офіс президента. На Банковій пояснили, що мета їхнього візиту - участь в Консультативній раді з питань забезпечення прав і свобод захисників України. На цій зустрічі також був присутній керівник ОП Андрій Єрмак.

Під час останньої прес-конференції в травні Володимир Зеленський розповів, що і сам спілкується з Дугарь, показавши журналістам листування з нею. Тоді ж він припустив, що Арсен Аваков має залишити свій пост, якщо підозрювані в смерті Шеремета виявляться невинними. За тиждень до п'ятої річниці загибелі журналіста міністр написав заяву про відставку.

На цій же прес-конференції президент розповів про нові деталі у справі. За словами Зеленського, до вбивства Шеремета можуть бути причетні особи, пов'язані з контррозвідкою.

Наступник Авакова, новий голова МВС Денис Монастирський не поспішає давати конкретні оцінки цій справі. За його словами, будь-які висновки про якість розслідування можна робити після того, як будуть результати рішення суду.