Сегодня последний день регистрации на ВНО-2021

"Сегодня - последний день для отправки по почте регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании. Напоминаем, что дату подачи документов определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте. Документы, присланные после 5 марта, обрабатывать не будут", - говорится в сообщении.

На сегодня для участия в ВНО и государственной итоговой аттестации зарегистрированы 300 504 человека, которые выбрали 1 212 954 тестирования.

Региональные центры оценивания качества образования уже обработали 89% полученных комплектов регистрационных документов.

"Подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат, который вы получите в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением", - говорится в сообщении.