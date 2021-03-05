UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сегодня последний день регистрации на ВНО-2021

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 5 марта, в Украине завершается регистрация на Внешнее независимое оценивание (ВНО). Заявки отправленные позже пятницы обрабатывать не будут.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

"Сегодня - последний день для отправки по почте регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании. Напоминаем, что дату подачи документов определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте. Документы, присланные после 5 марта, обрабатывать не будут", - говорится в сообщении.

На сегодня для участия в ВНО и государственной итоговой аттестации зарегистрированы 300 504 человека, которые выбрали 1 212 954 тестирования.

Региональные центры оценивания качества образования уже обработали 89% полученных комплектов регистрационных документов.

"Подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат, который вы получите в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал о новой стипендии для учеников за хорошие результаты ВНО. Всего будет 250 стипендий на год.

Кроме того, в Украине хотят ввести стипендии студентам, сдавшим ВНО на 200 баллов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВНО
Читайте также
В Украине стартовала регистрация на основную сессию ВНО: что необходимо знать
Новая цена на газ, вакцинация и ВНО: что ждет Украину в феврале
Прогноз погоды