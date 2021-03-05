Сьогодні останній день реєстрації на ЗНО-2021

"Сьогодні – останній день для відправлення поштою реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Нагадуємо, що дату подання документів визначають за відтиском штемпеля на поштовому конверті. Документи, надіслані після 5 березня, опрацьовувати не будуть", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні для участі в ЗНО та державній підсумковій атестації зареєстровані 300 504 людини, які обрали 1 212 954 тестування.

Регіональні центри оцінювання якості освіти вже обробили 89% отриманих комплектів реєстраційних документів.

"Підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є сертифікат, який ви отримаєте в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням", - йдеться в повідомленні.