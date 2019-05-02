Сьогодні останній день подання податкових декларацій

Фото: колаж (РБК-Україна)

Кампанія декларування доходів завершується 2 травня 2019 року

Останній день подання громадянами декларації про майновий стан і доходи за 2018 рік - 2 травня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У ДФС нагадують, що декларацію платники можуть подати за місцем своєї податкової адреси одним з наступних способів:

- особисто або уповноваженою на це особою;

- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;

- засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог електронного документообігу (не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк)

Також громадяни, які мають право на податкову знижку за наслідками 2018 року, можуть подати декларацію до 31 грудня 2019 включно, нагадали в ДФС.

Як повідомляло РБК-Україна, 1 січня 2019 року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.

За даними ДФС, станом на 25 квітня доходи за 2018 рік у розмірі більше 1 млрд грн задекларували дві особи. Всього громадянами подано 352 тис. декларацій, у яких задекларовано 47 млрд грн доходів, отриманих у 2018 році.