ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сьогодні останній день подання податкових декларацій

Новини » Економіка    02.05.2019 - 08:20
Сьогодні останній день подання податкових декларацій
Фото: колаж (РБК-Україна)

Кампанія декларування доходів завершується 2 травня 2019 року

Останній день подання громадянами декларації про майновий стан і доходи за 2018 рік - 2 травня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

У ДФС нагадують, що декларацію платники можуть подати за місцем своєї податкової адреси одним з наступних способів:

  • - особисто або уповноваженою на це особою;
  • - надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;
  • - засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог електронного документообігу (не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк)

Також громадяни, які мають право на податкову знижку за наслідками 2018 року, можуть подати декларацію до 31 грудня 2019 включно, нагадали в ДФС.

Як повідомляло РБК-Україна, 1 січня 2019 року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.

За даними ДФС, станом на 25 квітня доходи за 2018 рік у розмірі більше 1 млрд грн задекларували дві особи. Всього громадянами подано 352 тис. декларацій, у яких задекларовано 47 млрд грн доходів, отриманих у 2018 році.

Мільярдні доходи за рік задекларували двоє українців Комісія обрала переможця конкурсу на голову Податкової
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Державна податкова адмiністрація УкраїнидекларацияПодатки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся