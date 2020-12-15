Сегодня последний день для оформления "детских" выплат ФОПам

Фото: предприниматели могут оформить выплаты на детей 15 декабря (freepik)

Во вторник, 15 декабря, истекает срок для подачи заявления на получение выплаты пособия на детей до 10 лет.

Об этом напомнили в пресс-службе Министерства социальной политики.

Там сообщили, что постановлением Кабмина от 25 ноября 2020 года № 1171 "Некоторые вопросы выплаты социальной помощи на детей физическим лицам - предпринимателям" восстановлена выплата пособия на детей с 1 ноября до 31 декабря. Получить пособия могут физические лица - предприниматели, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к I и II группы плательщиков единого налога.

"Обращаем внимание, если физическое лицо - предприниматель обращается впервые за назначением такой помощи, заявление и необходимые документы следует подать до 15 декабря 2020 года", - акцентировали в министерстве.

Напомним, для получения помощи предприниматели должны обратиться в управления социальной защиты населения по месту проживания с необходимым пакетом документов.

Все документы должны быть в бумажном виде:

Копия свидетельств о рождении детей в возрасте до 10 лет

Справка из Пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7)

Копия документа, который подтверждает право на постоянное проживание в Украине (для иностранцев и лиц без гражданства)

Копия решения районной госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае ее создания) совета, сельского, поселкового, городского совета объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком)

Кроме того, для назначения и выплаты пособия на детей можно заполнить электронную заявку с фотокопиями соответствующих документов.

Как отметили в министерстве, лицам, которые получали помощь на детей в мае - августе 2020 года, ее выплата продлена без представления нового заявления и необходимых документов.

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