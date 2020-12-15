Сегодня останній день для оформлення "дитячих" виплат ФОПам

У вівторок, 15 грудня закінчується термін для подачі заяви на отримання виплати допомоги на дітей до 10 років.
Про це нагадали в прес-службі Міністерства соціальної політики.
Там повідомили, що постановою Кабміну від 25 листопада 2020 року № 1171 "Деякі питання виплати соціальної допомоги на дітей фізичним особам - підприємцям" відновлена виплата допомоги на дітей з 1 листопада до 31 грудня. Отримати посібники можуть фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та відносяться до I та II групи платників єдиного податку.
"Звертаємо увагу, якщо фізична особа - підприємець звертається вперше за призначенням такої допомоги, заяву та необхідні документи слід подати до 15 грудня 2020 року", - наголосили у міністерстві.
Нагадаємо, всі документи повинні бути в паперовому вигляді:
Крім того, для призначення і виплати допомоги на дітей можна заповнити електронну заявку з фотокопіями відповідних документів.
Як зазначили у міністерстві, особам, які одержували допомогу на дітей в травні - серпні 2020 року, її виплата продовжена без подання нової заяви і необхідних документів.
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