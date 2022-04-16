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Сегодня из опасных районов удалось эвакуировать почти 1,5 тысячи человек, - Верещук

Фото: за последние сутки удалось эвакуировать из опасных районов почти 1,5 тысячи человек (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 16 апреля, из опасных районов удалось эвакуировать 1 449 человек. Людей смогли вывезти из Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, Северодонецка и ряда других городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.

"За сегодняшний день эвакуировано 1 449 человек", - сообщила министр в своем Telegram.

По ее словам, из Мариуполя и Бердянска в Запорожье на личных машинах смогли выехать 1 381 человек. Из них:

  • 170 - из Мариуполя;
  • 1 211 - из Бердянска, Мелитополя, Васильевки и Пологов.

В Луганской области из Северодонецка, Рубежного и Кременной, несмотря на обстрелы, удалось вывезти 68 человек.

Эвакуацию из Лисичанска сорвали массированные обстрелы оккупантов.

Напомним, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал жителей региона эвакуироваться. По его словам, таким образом они помогут Вооруженным силам Украины противостоять российским оккупантам.

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