Сегодня из опасных районов удалось эвакуировать почти 1,5 тысячи человек, - Верещук

"За сегодняшний день эвакуировано 1 449 человек", - сообщила министр в своем Telegram.

По ее словам, из Мариуполя и Бердянска в Запорожье на личных машинах смогли выехать 1 381 человек. Из них:

170 - из Мариуполя;

1 211 - из Бердянска, Мелитополя, Васильевки и Пологов.

В Луганской области из Северодонецка, Рубежного и Кременной, несмотря на обстрелы, удалось вывезти 68 человек.

Эвакуацию из Лисичанска сорвали массированные обстрелы оккупантов.