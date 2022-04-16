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Сьогодні з небезпечних районів вдалося евакуювати майже 1,5 тисячі осіб, - Верещук

Фото: за останню добу вдалося евакуювати з небезпечних районів майже 1,5 тисячі осіб (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 16 квітня, з небезпечних районів вдалося евакуювати 1 449 осіб. Людей змогли вивезти з Маріуполя, Мелітополя, Бердянська, Сєвєродонецька та ряду інших міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

"За сьогоднішній день евакуйовано 1 449 осіб", - повідомила міністр у своєму Telegram.

За її словами, з Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя на особистих машинах змогли виїхати 1 381 людина. З них:

  • 170 - з Маріуполя;
  • 1 211 - з Бердянська, Мелітополя, Василівки та пологів.

У Луганській області з Сєвєродонецька, Рубіжного і Кремінної, незважаючи на обстріли, вдалося вивезти 68 осіб.

Евакуацію з Лисичанська зірвали масовані обстріли окупантів.

Нагадаємо, голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай закликав жителів регіону евакуюватися. За його словами, таким чином вони допоможуть Збройним силам України протистояти російським окупантам.

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