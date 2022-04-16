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Российские войска сорвали эвакуацию из Лисичанска, - Гайдай

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Лисичанск, Суббота 16 апреля 2022 16:30
Российские войска сорвали эвакуацию из Лисичанска, - Гайдай Фото: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 16 апреля, российские войска сорвали эвакуацию людей из Лисичанска. Из города удалось вывезти только одного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Во время "режима тишины" российская армия открыла огонь по центру Лисичанска. Конечно, местные жители решили остаться в это время в подвалах. Эвакуация была фактически сорвана, потому что удалось вывезти только одного человека", - отметил он.

По его словам, за сегодня эвакуировали 42 жителей Северодонецка, 11 - из Рубежного, 14 - из Кременной. Кроме того, шестерым удалось выехать из Попасной.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня после очередного обстрела снова загорелся Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.

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Лисичанск эвакуация Война России против Украины
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