UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сегодня обстрелы Киева могут длиться целый день, - Арестович

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Наталья Юрченко

Утренний ракетный удар по Киеву может быть не последним сегодня. Обстрелы могут длиться целый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексей Арестовича в Facebook.

"Сегодня весь день могут работать по Киеву. Не пренебрегайте мерами предосторожности. Не говоря уже о других городах", - отметил он.

Напомним, что сегодня утром Шевченковский район Киева подвергся атаке. Российская ракета попала в жилой дом.

Известно, что в результате удара пострадали по меньшей мере пять человек, один погиб. Спасательная операция продолжается.

Подробнее о ракетном по Киеву можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевАлексей АрестовичВойна России против Украины