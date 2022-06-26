Сегодня обстрелы Киева могут длиться целый день, - Арестович

Утренний ракетный удар по Киеву может быть не последним сегодня. Обстрелы могут длиться целый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексей Арестовича в Facebook .

"Сегодня весь день могут работать по Киеву. Не пренебрегайте мерами предосторожности. Не говоря уже о других городах", - отметил он.

Напомним, что сегодня утром Шевченковский район Киева подвергся атаке. Российская ракета попала в жилой дом.

Известно, что в результате удара пострадали по меньшей мере пять человек, один погиб. Спасательная операция продолжается.

Подробнее о ракетном по Киеву можно узнать в материале РБК-Украина.

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