Сьогодні обстріли Києва можуть тривати цілий день, - Арестович

Ранковий ракетний удар по Києву може бути не останнім сьогодні. Обстріли можуть тривати цілий день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в Facebook.
"Сьогодні весь день можуть працювати по Києву. Не нехтуйте запобіжними заходами. Не кажучи вже про інші міста", - зазначив він.
Нагадаємо, що сьогодні вранці Шевченківський район Києва зазнав атаки. Російська ракета влучила в житловий будинок.
Відомо, що в результаті удару постраждали щонайменше п'ять осіб, один загинув. Рятувальна операція триває.
Детальніше про ракетний по Києву можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
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