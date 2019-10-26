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Сегодня ночью Украина перейдет на зимнее время

Новости » Общество    26.10.2019 - 08:20
Сегодня ночью Украина перейдет на зимнее время
Фото: зимнее время (РБК-Украина)

В этом году перевод часов может стать последним из-за отказа от перехода в ЕС

В воскресенье, 27 октября 2019 года, в четыре часа по киевскому времени в Украине отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на один час назад. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Следует отметить, что перевод часов регламентируется правительственным постановлением "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

Кабминет министро Украины, с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы, постановил внедрить на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

Напомним, в марте 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года. Это голосование не последнее в вопросе отмены перевода часов, но должно стать основой дискуссии в странах ЕС для выработки совместной позиции. На сегодня законодательство ЕС обязывает страны-участницы переводить время в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Предполагается, что после отмены перевода часов страны ЕС не смогут самостоятельно делать это в течение года, но им дадут право решить, в каком часовом поясе находиться.

Как сообщало РБК-Украина, переход на летнее время произошел 31 марта 2019 года - в день первого тура президентских выборов.

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