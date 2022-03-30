Ночью не будут работать онлайн-сервисы и "горячая линия" УЗ

Онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония "Укрзалізниці" ночью временно будут недоступны в связи с неотложными техническими работами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Сообщается, что в связи с неотложными техническими работами, онлайн-сервисы и телефония Укрзализныци будут недоступны ориентировочно с 23:00 до 07:00.

Отмечается, что связь возможна только через мессенджеры.