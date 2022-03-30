Вночі не працюватимуть онлайн-сервіси та "гаряча лінія" УЗ

Онлайн-сервіси з продажу квитків та телефонія Укрзалізниці вночі тимчасово будуть недоступні у зв'язку з невідкладними технічними роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Зазначається, що зв'язок можливий лише через месенджери.

Повідомляється, що у зв’язку з невідкладними технічними роботами, онлайн-сервіси та телефонія Укрзалізниці будуть недоступні орієнтовно з 23:00 до 07:00.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця знову дозволила купувати квитки за 10 днів до відправки поїзда.

Також ми писали, що УЗ виділила 50 окремих вагонів для доставки гуманітарної допомоги.

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