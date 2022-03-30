RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вночі не працюватимуть онлайн-сервіси та "гаряча лінія" УЗ

Укрзалізниця (facebook.com.Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Самарук

Онлайн-сервіси з продажу квитків та телефонія Укрзалізниці вночі тимчасово будуть недоступні у зв'язку з невідкладними технічними роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що у зв’язку з невідкладними технічними роботами, онлайн-сервіси та телефонія Укрзалізниці будуть недоступні орієнтовно з 23:00 до 07:00.

Зазначається, що зв'язок можливий лише через месенджери.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця знову дозволила купувати квитки за 10 днів до відправки поїзда.

Також ми писали, що УЗ виділила 50 окремих вагонів для доставки гуманітарної допомоги.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця