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Сегодня начали действовать новые штрафы для водителей: уже есть первые нарушители

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 14:20
Сегодня начали действовать новые штрафы для водителей: уже есть первые нарушители Фото: Алексей Белошицкий (mvs.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 17 марта, в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. В Киевской и Ровенской областях правоохранители уже выявили первых нарушителей.

Об этом заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, в селе Чайки Киевской области патрульные остановили водителя транспортного средства, который ранее был лишен права управлять автомобилем. Согласно ч. 4 ст. 126 КУпАП ему выписали штраф в размере 20 400 гривен. Ранее за указанное административное нарушение предусматривался штраф - 510 гривен.

Второе правонарушение было зафиксировано в Ровно. Там патрульные остановили водителя, который управлял автомобилем, не получив водительское удостоверение.

"Пусть этот случай будет для него хорошим уроком. Он получил штраф согласно ч. 2 ст. 126 КУпАП. Ранее штраф за такое нарушение был 510 гривен, а отныне взыскание налагается в размере - 3 400 гривен", - написал Белошицкий.

Фото: штрафы (facebook.com/Bilosh)

Напомним, 16 февраля Верховная рада усилила ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №2695.

Как писало РБК-Украина, вместе с тем парламентарии не стали позволять безосновательные остановки водителей.

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