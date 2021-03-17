ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сьогодні почали діяти нові штрафи для водіїв: вже є перші порушники

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 14:20
Сьогодні почали діяти нові штрафи для водіїв: вже є перші порушники Фото: Олексій Білошицький (mvs.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 17 березня, в Україні набули чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. У Київській та Рівненській областях правоохоронці вже виявили перших порушників.

Про це заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у селі Чайки Київської області патрульні зупинили водія транспортного засобу, який раніше був позбавлений права керувати автівкою. Відповідно до ч. 4 ст. 126 КУпАП йому виписали штраф у розмірі 20 400 гривень. Раніше за вказане адміністративне порушення передбачався штраф - 510 гривень.

Друге правопорушення було зафіксоване у Рівному. Там патрульні зупинили водія, який керував автомобілем, не отримавши водійське посвідчення.

"Нехай цей випадок буде для нього хорошим уроком. Він отримав штраф згідно з ч. 2 ст. 126 КУпАП. Раніше штраф за таке порушення був 510 гривень, а відсьогодні стягнення накладається у розмірі - 3 400 гривень", - написав Білошицький.

Фото: штрафи (facebook.com/Bilosh)

Нагадаємо, 16 лютого Верховна рада посилила відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху. Народні депутати схвалили в другому читанні законопроект №2695.

Як писало РБК-Україна, разом з тим парламентарії не стали дозволяти безпідставні зупинки водіїв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство штраф
NEWS
COVID-паспорт. Як буде працювати зелений сертифікат ЄС: пропозиції Єврокомісії
COVID-паспорт. Як буде працювати зелений сертифікат ЄС: пропозиції Єврокомісії
DAILY
Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік