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МВФ назначил дату пересмотра программы для Украины

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Вашингтон, Пятница 12 ноября 2021 11:33
МВФ назначил дату пересмотра программы для Украины Фото: Международный валютный фонд (imf org)
Автор: Александр Мороз

Международный валютный фонд (МВФ) определился с датой пересмотра программы для Украины. Совет директоров проведет первый пересмотр программы stand-by уже через 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВФ.

Согласно предварительному расписанию официальных заседаний Исполнительного совета МВФ, первый пересмотр программы для Украины обсудят 22 ноября.

Отметим, в октябре по итогам очередной успешной миссии МВФ заявил о возможности перечислить Украине транш на 700 млн долларов. Как правило транш перечисляют после заседания Совета директоров, украинская сторона ожидает, что деньги поступят в ноябре.

Кроме того, известно, что стороны обновили меморандум о сотрудничестве, подробнее о новых условиях читайте в материале РБК-Украина "Годовая цена газа для населения может вырасти. О чем договорились с МВФ".

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