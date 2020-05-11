Сегодня в Минздраве примут решение о проведении ВНО-2020

В понедельник, 11 мая, в Министерстве здравоохранения планируют рассмотреть вопрос норм, по которым будет проводиться внешнее независимое оценивание. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

По его словам, скорее всего оценивание будет проведено в середине июня.

"Решение о ВНО мы примем 11 мая. Но скорее всего оно будет проведено где-то в середине июня. Мы сейчас с Минобразования отработали протокол противоэпидемических мероприятий, которые должны быть выполнены во время проведения ВНО. Поэтому 11 мая посмотрим на динамику заболеваемости и примем решение", - заявил Ляшко.

Он также отметил, что нормы проведения ВНО-2020 могут быть изменены.

"...Немножко по иным нормам и возможно немного более растянуто во времени, чем это было до эпидемии", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в Украине перенесли на месяц вступительную кампанию. Все даты с учетом прогнозов по развитию эпидемиологической ситуации были перенесены на август.

Также РБК-Украина писало, что в МОН определили предварительные даты проведения ВНО. Оценивание состоится в пределах 28 июля - 11 августа, в зависимости от того, когда пройдет карантин.

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