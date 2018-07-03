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Сегодня метро Киева будет работать на час дольше

НовостиОбщество    03.07.2018 - 16:38
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Последний поезд отправится из Выставочного центра около 1:05

В Киеве метрополитен во вторник, 3 июля, будет работать на час дольше. Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена в Twitter.

"3 июля метро будет работать на один час дольше. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 1:15. Из Выставочного центра - около 1:05 ч", - отмечается в сообщении.

Также в метрополитене добавили, что дополнительный час работы прилагается к обычному расписанию каждой станции, размещенного на входе и платформе.Фото: сообщение об изменении в работе метро (twitter.com/kyivmetroalerts)

Также метро столицы будет работать на час дольше в воскресенье, 8 июля.

Напомним, ранее сообщалось что в Киеве в ночь на 4 и 9 июля будет продлена работа общественного транспорта в связи с проведением музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве, который состоится на ВДНХ.

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Теги публикации: метро  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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