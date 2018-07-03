Сьогодні метро Києва працюватиме на годину довше

Останній поїзд відправиться з Виставкового центру близько 1:05

У Києві метрополітен у вівторок, 3 липня, працюватиме на годину довше. Про це йдеться у повдіомленні прес-служби метрополітену в Twitter.

"3 липня метро працюватиме на одну годину довше. Останній поїзд відправиться з кожної станції в різний час. Із центру міста - близько 1:15. З Виставкового центру - близько 1:05 год", - зазначається в повідомленні.

Також у метрополітені додали, що додаткова година роботи додається до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і платформі.

Фото: повідомлення про зміну в роботі метро (twitter.com/kyivmetroalerts)Т

акож метро столиці працюватиме на годину довше і в неділю, 8 липня.

Друзі! Метро працюватиме в режимі +1 сьогодні (3 липня) та 8 липня. Наземний транспорт - всі дні.

Прогляньте маршрути детально за посиланням:https://t.co/sjAh4QtHL6 — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) July 3, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялось що у Києві в ніч на 4 та 9 липня буде продовжено роботу громадського транспорту у зв'язку з проведенням музичного фестивалю Atlas Weekend у Києві, який відбудеться на ВДНГ.