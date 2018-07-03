Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Сьогодні метро Києва працюватиме на годину довше

НовиниСуспільство    03.07.2018 - 16:38
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Останній поїзд відправиться з Виставкового центру близько 1:05

У Києві метрополітен у вівторок, 3 липня, працюватиме на годину довше. Про це йдеться у повдіомленні прес-служби метрополітену в Twitter.

"3 липня метро працюватиме на одну годину довше. Останній поїзд відправиться з кожної станції в різний час. Із центру міста - близько 1:15. З Виставкового центру - близько 1:05 год", - зазначається в повідомленні.

Також у метрополітені додали, що додаткова година роботи додається до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і платформі.

Фото: повідомлення про зміну в роботі метро (twitter.com/kyivmetroalerts)Т

акож метро столиці працюватиме на годину довше і в неділю, 8 липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось що у Києві в ніч на 4 та 9 липня буде продовжено роботу громадського транспорту у зв'язку з проведенням музичного фестивалю Atlas Weekend у Києві, який відбудеться на ВДНГ.

У Києві пасажир потрапив під потяг на станції метро "Лівобережна" У київському метро у пасажира вилучили гранату та патрони
Теги публікації: метро  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018
"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018
"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)
Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся