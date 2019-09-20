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В КГГА назвали сроки возобновления движения на Борщаговке

Новости » Общество    20.09.2019 - 14:14
В КГГА назвали сроки возобновления движения на Борщаговке
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Также до 1 октября планируют восстановить движение скоростного трамвая

В Киеве в субботу, 21 сентября, восстановят движение автотранспорта, которое было перекрыто из-за ремонтных работ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

Сообщается, что в направлении центра будет открыта одна полоса движения, а из центра - две полосы. Также коммунальники сообщили, что планируется восстановление движения скоростного трамвая.

"Сейчас идут последние подготовительные работы к запуску движения. В течение недели будут демонтированы два временных трамвайных переезда и соединены трамвайное полотно на путепроводе с тем, что за его пределами. До 1 октября восстановят движение скоростного трамвая", - говорится в сообщении.

Напомним, движение на Борщаговке было закрыто 22 июня из-за проведения ремонтных работ. Сообщалось, что было перекрыто движение по путепроводу на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой в направлении центра города. Изначально ожидалось, что ремонтные работы продлятся до конца 2019 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с 19 сентября в Киеве ограничили въезд для грузовиков. Ограничение будет действовать с 7:00 до 10:00 на въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя.

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