Сегодня в Киеве возможны ограничения в работе метро

Сегодня, 3 марта, в Киеве возможны ограничения в работе метро в связи с проведением футбольного матча. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".

Сообщается, что ограничения на вход возможны на станциях метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" после завершения футбольного матча между "Динамо" (Киев) и "Колос" (Ковалевка). Начало поединка в 19:30.

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", - сообщили в метрополитене.

Напомним, в столице на мосту Патона запретят движение крайними правыми полосами и полосой реверсивного движения. На подъездах к мосту коммунальные службы устанавливают соответствующие дорожные знаки.

Кроме того, ради снижения нагрузки на опорные конструкции моста Патона на путепроводе внедряют новую схему организации дорожного движения.

Добавим, что ЕБРР планирует дать кредит на реконструкцию трассы Киев-Одесса. Ожидается, что 900 млн евро пойдут на реконструкцию и строительство 340 км дорог в пяти областях.