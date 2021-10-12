Сегодня в Киеве состоится саммит Украина-ЕС: что о нем известно

Участники саммита

На мероприятии сегодня будут председательствовать президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн.

Также на мероприятие приглашены аккредитованные представители СМИ.

Подписание документов

Ожидается, что церемония подписания документов между Украиной и ЕС состоится в 11:25.

Трансляция

Мероприятия будут транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах Офиса президента.

Подписание трех соглашений

Известно, что на саммите Украина-ЕС, будут подписаны три соглашения, а именно:

соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом ("открытое небо"),

о присоединении Украины к программе исследований и инноваций Horizon Europe,

программы "Креативная Европа".

Также на мероприятии планируется обсудить запрос Киева о создании военной тренировочной миссии Евросоюза в Украине.

Кроме того, на саммите участники обсудят совместную борьбу с пандемией коронавируса, ситуацию в Крыму и на Донбассе, энергетическую безопасность Украины, пересмотр Соглашения об ассоциации и ряд других тем.