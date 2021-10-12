UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Сегодня в Киеве состоится саммит Украина-ЕС: что о нем известно

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 12 октября в Киеве состоится 23-й саммит Украина-ЕС. Мероприятие будет проходить в Мариинском дворце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Участники саммита

На мероприятии сегодня будут председательствовать президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн.

Также на мероприятие приглашены аккредитованные представители СМИ.

Подписание документов

Ожидается, что церемония подписания документов между Украиной и ЕС состоится в 11:25.

Трансляция

Мероприятия будут транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах Офиса президента.

Подписание трех соглашений

Известно, что на саммите Украина-ЕС, будут подписаны три соглашения, а именно:

  • соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом ("открытое небо"),
  • о присоединении Украины к программе исследований и инноваций Horizon Europe,
  • программы "Креативная Европа".

Также на мероприятии планируется обсудить запрос Киева о создании военной тренировочной миссии Евросоюза в Украине.

Кроме того, на саммите участники обсудят совместную борьбу с пандемией коронавируса, ситуацию в Крыму и на Донбассе, энергетическую безопасность Украины, пересмотр Соглашения об ассоциации и ряд других тем.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевСаммит Украина - ЕС