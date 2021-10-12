Сьогодні в Києві відбудеться саміт Україна-ЄС: що про нього відомо

Учасники саміту

На заході сьогодні головуватимуть: президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель та президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Також на захід запрошені акредитовані представники ЗМІ.

Підписання документів

Очікується, що церемонія підписання документів між Україною та ЄС відбудеться о 11:25.

Трансляція

Заходи транслюватимуться онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу президента.

Підписання трьох угод

Відомо, що на саміті Україна-ЄС, будуть підписані три угоди, а саме:

угода про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом ("відкрите небо"),

про приєднання України до програми досліджень та інновацій Horizon Europe,

програми "Креативна Європа".

Також на заході планується обговорити запит Києва про створення військової тренувальної місії Євросоюзу в Україні.

Крім того, на саміті учасники обговорять спільну боротьбу з пандемією коронавірусу, ситуацію в Криму і на Донбасі, енергетичну безпеку України, перегляд Угоди про асоціацію та ряд інших тем.