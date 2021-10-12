Сьогодні в Києві відбудеться саміт Україна-ЄС: що про нього відомо

Сьогодні, 12 жовтня у Києві відбудеться 23-й саміт Україна-ЄС. Захід буде проходити в Маріїнському палаці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
На заході сьогодні головуватимуть: президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель та президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Також на захід запрошені акредитовані представники ЗМІ.
Очікується, що церемонія підписання документів між Україною та ЄС відбудеться о 11:25.
Заходи транслюватимуться онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу президента.
Відомо, що на саміті Україна-ЄС, будуть підписані три угоди, а саме:
Також на заході планується обговорити запит Києва про створення військової тренувальної місії Євросоюзу в Україні.
Крім того, на саміті учасники обговорять спільну боротьбу з пандемією коронавірусу, ситуацію в Криму і на Донбасі, енергетичну безпеку України, перегляд Угоди про асоціацію та ряд інших тем.