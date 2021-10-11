На октябрьском саммите с ЕС обсудят создание военной учебной миссии в Украине
Во вторник, 12 октября в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. Во время которого, в частности, планируется обсудить запрос Киева о создании военной тренировочной миссии Евросоюза в Украине.
Об этом журналистам РБК-Украина сообщил один из высоких чиновников ЕС.
По его словам, в сентябре в Украину уже приезжала оценочная миссия из ЕС, чтобы предварительно проанализировать ситуацию.
Сейчас итоги ее работы анализируются, в первой половине ноября Комитет по вопросам политики и безопасности Совета ЕС вновь вернется к этому вопросу.
"Нужен более всесторонний анализ, чтобы понять, как лучше всего мы могли бы помочь Украине", - сказал представитель ЕС.
Напомним, на октябрьском саммите Украина-ЕС также будут подписаны три соглашения, в частности, об общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом - "открытое небо".