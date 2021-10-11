ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

На октябрьском саммите с ЕС обсудят создание военной учебной миссии в Украине

Новина українською →
Киев, Понедельник 11 октября 2021 12:14
На октябрьском саммите с ЕС обсудят создание военной учебной миссии в Украине Фото: на саммите с Украина-ЕС обсудят создание военной учебной миссии (neweasterneurope.eu)
Автор: Милан Лелич

Во вторник, 12 октября в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. Во время которого, в частности, планируется обсудить запрос Киева о создании военной тренировочной миссии Евросоюза в Украине.

Об этом журналистам РБК-Украина сообщил один из высоких чиновников ЕС.

По его словам, в сентябре в Украину уже приезжала оценочная миссия из ЕС, чтобы предварительно проанализировать ситуацию.

Сейчас итоги ее работы анализируются, в первой половине ноября Комитет по вопросам политики и безопасности Совета ЕС вновь вернется к этому вопросу.

"Нужен более всесторонний анализ, чтобы понять, как лучше всего мы могли бы помочь Украине", - сказал представитель ЕС.

Напомним, на октябрьском саммите Украина-ЕС также будут подписаны три соглашения, в частности, об общем авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом - "открытое небо".

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина Саммит Украина - ЕС
NEWS
В РФ считают бессмысленными контакты с Украиной: "они постоянно меняют позицию"
В РФ считают бессмысленными контакты с Украиной: "они постоянно меняют позицию"
DAILY
Ударная волна. Как быстро Украина приближается к пику эпидемии "ковида"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударная волна. Как быстро Украина приближается к пику эпидемии "ковида"