Сегодня в Киеве ограничат движение транспорта на Институтской

Перекрытия движения на Институтской продлится до 6:00 27 июня

В центре Киева будет ограничено движение транспорта по улице Институтской во вторник, 26 июня. Ограничение движения начнет действовать в 20:00, говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

"С 20:00 26 июня до 6:00 27 июня в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на вул. Институтской на участке от ул. Липской до Кловского спуска будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", - говорится в сообщении.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с выполнением ремонтных работ.

До уваги учасників дорожнього руху! З 20.00 год. 26.06.2018 до 06.00 год. 27.06.2018 у зв’язку з ремонтом ... Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" Вівторок, 26 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева, на Софийской, площади 1 июля 2018 в 21:00 в связи с проведением концерта внесено изменения в движение транспорта в центре столицы.

Так, в частности, предусмотрен запрет на проезд всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от перекрестка с вул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и на вул. Владимирской (от перекрестка с вул. Рейтарською до перекрестка с вул. Большой Житомирской).