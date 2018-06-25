У центрі Києва 1 липня обмежать рух транспорту

Рух буде обмежено в зв'язку з проведенням концерту на Софійській площі

У Києві на Софійській площі 1 липня о 21:00 у зв'язку з проведенням концерту внесено зміни у рух транспорту в центрі столиці. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Так, зокрема, передбачено заборону на проїзд усіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вул. Володимирської до перехрестя з вул. Малою Житомирською) і на вул. Володимирській (від перехрестя з вул. Рейтарською до перехрестя із вул. Великою Житомирською).

Рух транспорту буде заборонено з 20:00 до 24:00 відповідно до узгодженої схеми організації дорожнього руху.

Як відомо, в рамках міжнародного проекту "Шляхи дружби" в Києві 1 липня виконають поему для читця та симфонічного оркестру композитора Аарона Копленда "Портрет Лінкольна". Декламатором виступить відомий американський актор Джон Малкович.

Нагадаємо, у Києві до 16 липня 2018 року буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів на вул. Борщагівській.