Сьогодні у Києві обмежать рух транспорту на Інститутській

Перекриття руху на Інститутській триватиме до 6:00 27 червня

У центрі Києва буде обмежено рух транспорту вулицею Інститутською у вівторок, 26 червня. Обмеження руху почне діяти о 20:00, йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"Із 20:00 26 червня до 6:00 27 червня у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на вул. Інститутській на ділянці від вул. Липської до Кловського узвозу буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомили у КК "Київавтодор", - йдеться у повідомленні.

Водіїв просить із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

До уваги учасників дорожнього руху! З 20.00 год. 26.06.2018 до 06.00 год. 27.06.2018 у зв’язку з ремонтом ... Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" Вівторок, 26 червня 2018 р.

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