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Сьогодні у Києві обмежать рух транспорту на Інститутській

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 16:51
Фото: вул. Інститутська (uk.wikipedia.org)
Фото: вул. Інститутська (uk.wikipedia.org)

Перекриття руху на Інститутській триватиме до 6:00 27 червня

У центрі Києва буде обмежено рух транспорту вулицею Інститутською у вівторок, 26 червня. Обмеження руху почне діяти о 20:00, йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"Із 20:00 26 червня до 6:00 27 червня у зв’язку із ремонтом асфальтобетонного покриття на вул. Інститутській на ділянці від вул. Липської до Кловського узвозу буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомили у КК "Київавтодор", - йдеться у повідомленні.

Водіїв просить із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

 

До уваги учасників дорожнього руху! З 20.00 год. 26.06.2018 до 06.00 год. 27.06.2018 у зв’язку з ремонтом ...

Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" Вівторок, 26 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у центрі Києва, на Софійській, площі 1 липня 2018 о 21:00 у зв'язку з проведенням концерту внесено зміни у рух транспорту в центрі столиці. Т

ак, зокрема, передбачено заборону на проїзд усіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вул. Володимирської до перехрестя з вул. Малою Житомирською) і на вул. Володимирській (від перехрестя з вул. Рейтарською до перехрестя із вул. Великою Житомирською). 

У Києві до 16 липня буде обмежено рух на вул. Борщагівській Рух на Південному мостові у Києві буде обмежено майже на місяць
Теги публікації: ограничение движения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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