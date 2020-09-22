Сегодня Киев посетит вице-президент Еврокомиссии Боррель

Сегодня Киев с официальным визитом посетит вице-президент Еврокомиссии и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Это его первый визит в Украину в должности.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

В рамках визита у чиновника запланирована встреча с главой МИД Дмитрием Кулебой. На ней они обсудят вопросы сотрудничества Евросоюза и Украины, включая подготовку 22-го саммита "Украина-ЕС", который состоится 1 октября в Брюсселе.

Также у Борреля запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, и министром обороны Дмитрием Тараном. Кроме того, он планирует посетить Совещательную миссию Европейского Союза в Украине (EUAM).

Изначально визит высокого представителя ЕС был запланирован на 15 марта, но поездка была отсрочена из-за карантина в связи с пандемией коронавируса в Украине и Европе.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с комиссаром Европейского союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи ускорения работы над "промышленным безвизом".

Также ранее Боррель выступал за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и сохранение санкций против РФ.