Сьогодні християни західного обряду святкують Різдво

Різдво в Україні (Фото: pixabay.com/Free-Photos)

Свято відзначається на честь народження Ісуса Христа у Віфлеємі

У середу, 25 жовтня окремі групи Християн, а також більшість протестантських і ряд православних церков святкують Різдво Христове за григоріанським календарем. Про це повідомляє РБК-Україна.

За григоріанським календарем Різдво відзначають Католицька церква, протестантські церкви, а також помісні православні церкви: Константинопольська, Румунська, Антіохійська, Болгарська, Грецька, Олександрійська, Кіпрська, Фінляндська, Албанська та Православна церква в Америці.

Різдво - одне з головних християнських свят, яке відзначається на честь народження Ісуса Христа у Вифлеємі, що в Ізраїлі. Варто відзначити, що в цьому році християнам з сектора Газа заборонили відвідувати святі міста Ізраїлю у Різдво.

Папа Римський Франциск сьогодні вночі відслужив нічну Різдвяну літургію. Різдвяне богослужіння в Базиліці Святого Петра почалося зі співу колядок, проголошення історичних подій перед народженням Ісуса.

О 12:55 на площі святого Петра в Римі Папа виступить з Різдвяним привітанням для Риму і цілого світу.

Нагадаємо, Різдво в Україні відзначається двічі за Юліанським та Григоріанським календарем - 25 грудня та 7 січня. Різдво 25 грудня стало офіційним вихідним зовсім недавно - у 2017 році.