Сегодня христиане восточного обряда отмечают Рождество

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Этот день является официальным государственным праздником в Украине

Православная Церковь Украины, Украинская Греко-Католическая Церковь, большинство украинских евангельских христиан, а также Иерусалимская, Сербская, Грузинская православные Церкви встречают Рождество Христово в ночь с 6 на 7 января. Об этом сообщает РБК-Украина.

Православное Рождество Христово пышно празднуется в христианском мире. В этот день заканчивается сорокадневный Рождественский пост. За богатым праздничным столом традиционно собирается вся семья. А после православного Рождества Христова начинаются 12-дневные святки. Они сопровождаются народными гуляниями в честь рождения Сына Божьего. У славян издавна в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год.

Этот день является официальным государственным праздником в Украине.

С православным Рождеством Христовым связано много легенд. Известно, что первыми новорожденному Сыну Божьему пришли поклониться пастухи. Потом волхвы принесли ему дары, среди которых были золото, ладан и смирна. Эти мудрецы давно ждали рождения Царя Мира, и Вифлеемская звезда указала им, где именно он появится на свет.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в соцсетях украинцев с Рождеством.

"Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье! Всем вкусной кутьи! Христос рождается! Славим его", - написал он.

Также премьер-министр Алексей Гончарук написал на своем Telegram-канале поздравления с Рождеством.

"Пусть в каждом доме сегодня царит мир и согласие. А Рождество подарит всем нам силу, веру и вдохновение на новый год", - написал он.

Напомним, в Киеве сегодня, 7 января, ограничат движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями к Рождеству.

Как писало РБК-Украина ранее, спасатели советуют отказаться от использования петард, салютов и фейерверков во время Рождественских праздников.