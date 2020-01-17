ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В начале следующей недели в Украину приедет представитель Ирана, - Пристайко

Новости » Политика     17.01.2020 - 11:14
В начале следующей недели в Украину приедет представитель Ирана, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Официальный представитель Ирана приедет с извинениями за катастрофу "Боинга"

Представитель Ирана приедет в Украину на следующей неделе для предоставления официальных разъяснений относительно катастрофы украинского "Боинга". Об этом сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в ходе своего выступления в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщил Пристайко, о приезде представителя Ирана шла речь во время его разговора с иранским министром.

"Вчера переговорил с иранским министром... В ближайшее время, я думаю, в начале следующей недели в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана с официальными извинениями и своими разъяснениями",- сказал он.

Пристайко также заявил, что "создан механизм, который позволит нам привлечь к ответственности Иран".

Напомним, в Иране завершилась идентификация тел всех 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту.

Обстрел Ираном военной базы с американцами: пострадали 11 человек Украинские эксперты первыми обнаружили причину авиакатастрофы в Иране
Новости Украины BoeingИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь