Сегодня День Независимости, они оскалили зубы. Оккупант рассказывает, что попал в "капкан", - ГУР

Россияне в перехваченном разговоре говорят, что украинские военные "оскалили зубы" в День Независимости Украины. Оккупанты же попали в"капкан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки .

Российский оккупант в рассказе с женой говорит, что его телефона больше нет, потому что их "накрыли". В результате атаки украинских защитников среди захватчиков много раненых, а отходить некуда.

Оккупант говорит, что они сидят в "капкане", и домой он не поедет.

"Сегодня День Независимости Украины, они "оскалили зубы" конкретно", - сказал он.

Жена же умоляет все бросать и возвращаться поскорее домой.