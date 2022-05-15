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Сегодня будет взрыв. Одесситов предупредили об уничтожении вражеской мины

Фото: в Одесской области подорвут вражескую морскую мину (facebook.com/okPivden)
Автор: Владимир Костырин

К одесскому побережью прибило вражескую морскую мину возле одного из пляжей области. Сегодня, 15 мая, специалистами подрывной команды она будет обезврежена путем подрыва.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает РБК-Украина, ссылаясь на его видеообращение.

"Хочу напомнить, что небезопасно посещать одесские пляжи и черноморское побережье. Накануне вражескую мину прибило к нашему берегу. Сегодня разминирование проведут специалисты Военно-Морских сил ВСУ методом подрыва. Поэтому - не пугайтесь! Но адекватно реагируйте на сигналы воздушной тревоги", - рассказал он и призвал одесситов не ходите там, где небезопасно.

Нынешняя ночь в Одессе и области прошла без обстрелов, однако под звуки воздушной тревоги, отметил Братчук.

В котором часу запланирован подрыв российской мины - не уточняется.

В пресс-службе Оперативного командования "Юг" проинформировали, что опасный морской снаряд всплыл 14 мая в нескольких десятках метров от побережья Одесской области.

Военные еще раз подчеркнули, что для безопасности не стоит приближаться к пляжам и побережью, купаться.

Кроме того, угрозы ракетных ударов и высадки десанта остаются актуальными, отметили в ОК "Юг".

Ранее сообщалось, что на пляжах Одесской области появились противопехотные мины. Гражданским запретили ходить по песку.

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