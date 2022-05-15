Сегодня будет взрыв. Одесситов предупредили об уничтожении вражеской мины

"Хочу напомнить, что небезопасно посещать одесские пляжи и черноморское побережье. Накануне вражескую мину прибило к нашему берегу. Сегодня разминирование проведут специалисты Военно-Морских сил ВСУ методом подрыва. Поэтому - не пугайтесь! Но адекватно реагируйте на сигналы воздушной тревоги", - рассказал он и призвал одесситов не ходите там, где небезопасно.

Нынешняя ночь в Одессе и области прошла без обстрелов, однако под звуки воздушной тревоги, отметил Братчук.

В котором часу запланирован подрыв российской мины - не уточняется.

В пресс-службе Оперативного командования "Юг" проинформировали, что опасный морской снаряд всплыл 14 мая в нескольких десятках метров от побережья Одесской области.

Военные еще раз подчеркнули, что для безопасности не стоит приближаться к пляжам и побережью, купаться.

Кроме того, угрозы ракетных ударов и высадки десанта остаются актуальными, отметили в ОК "Юг".