Сьогодні буде вибух. Одеситів попередили про знищення ворожої міни

До одеського узбережжя прибило ворожу морську міну біля одного з пляжів області. Сьогодні, 15 травня, фахівцями підривної команди вона буде знешкоджена шляхом підриву.
Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає РБК-Україна, посилаючись на його відеозвернення.
"Хочу нагадати, що небезпечно відвідувати одеські пляжі та чорноморське узбережжя. Напередодні ворожу міну прибило до нашого берега. Сьогодні розмінування проведуть фахівці Військово-Морських сил ЗСУ методом підриву. Тому - не лякайтеся! Але адекватно реагуйте на сигнали повітряної тривоги", - розповів він і закликав одеситів не ходіть там, де небезпечно.
Нинішня ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів, проте під звуки повітряної тривоги, зазначив Братчук.
О котрій годині запланований підрив російської міни - не уточнюється.
В прес-службі Оперативного командування "Південь" поінформували, що небезпечний морський снаряд сплив 14 травня в декількох десятках метрів від узбережжя Одеської області.
Військові ще раз наголосили, що для безпеки не варто наближатися до пляжів і узбережжя, купатися.
Крім того, загрози ракетних ударів і висадки десанту залишаються актуальними, зауважили в ОК "Південь".
Раніше повідомлялося, що на пляжах Одеської області з'явилися протипіхотні міни. Цивільним заборонили ходити по піску.
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