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Сьогодні буде вибух. Одеситів попередили про знищення ворожої міни

Фото: в Одеській області підірвуть ворожу морську міну (facebook.com/okPivden)
Автор: Володимир Костирін

До одеського узбережжя прибило ворожу морську міну біля одного з пляжів області. Сьогодні, 15 травня, фахівцями підривної команди вона буде знешкоджена шляхом підриву.

Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає РБК-Україна, посилаючись на його відеозвернення.

"Хочу нагадати, що небезпечно відвідувати одеські пляжі та чорноморське узбережжя. Напередодні ворожу міну прибило до нашого берега. Сьогодні розмінування проведуть фахівці Військово-Морських сил ЗСУ методом підриву. Тому - не лякайтеся! Але адекватно реагуйте на сигнали повітряної тривоги", - розповів він і закликав одеситів не ходіть там, де небезпечно.

Нинішня ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів, проте під звуки повітряної тривоги, зазначив Братчук.

О котрій годині запланований підрив російської міни - не уточнюється.

В прес-службі Оперативного командування "Південь" поінформували, що небезпечний морський снаряд сплив 14 травня в декількох десятках метрів від узбережжя Одеської області.

Військові ще раз наголосили, що для безпеки не варто наближатися до пляжів і узбережжя, купатися.

Крім того, загрози ракетних ударів і висадки десанту залишаються актуальними, зауважили в ОК "Південь".

Раніше повідомлялося, що на пляжах Одеської області з'явилися протипіхотні міни. Цивільним заборонили ходити по піску.

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ОдесаВибух