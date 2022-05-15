Сьогодні буде вибух. Одеситів попередили про знищення ворожої міни

"Хочу нагадати, що небезпечно відвідувати одеські пляжі та чорноморське узбережжя. Напередодні ворожу міну прибило до нашого берега. Сьогодні розмінування проведуть фахівці Військово-Морських сил ЗСУ методом підриву. Тому - не лякайтеся! Але адекватно реагуйте на сигнали повітряної тривоги", - розповів він і закликав одеситів не ходіть там, де небезпечно.

Нинішня ніч в Одесі та області пройшла без обстрілів, проте під звуки повітряної тривоги, зазначив Братчук.

О котрій годині запланований підрив російської міни - не уточнюється.

В прес-службі Оперативного командування "Південь" поінформували, що небезпечний морський снаряд сплив 14 травня в декількох десятках метрів від узбережжя Одеської області.

Військові ще раз наголосили, що для безпеки не варто наближатися до пляжів і узбережжя, купатися.

Крім того, загрози ракетних ударів і висадки десанту залишаються актуальними, зауважили в ОК "Південь".