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Сьогодні більшість території України охоплять дощі

Новини » Суспільство    29.09.2019 - 10:00
Сьогодні більшість території України охоплять дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві очікується дощ, вдень до +19

Погода в Україні 29 вересня погіршиться, дощі охоплять майже всю територію країни, без опадів лише на заході та частково на півдні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Погода у всіх областях

За прогнозом українських синоптиків, сьогодні на всьому Лівобережжі, а також в центральних та південних областях переважатиме дощова погода. Опади оминуть лише Одеську та західні області, там буде малохмарна та тепла погода.

Середня температура по Україні прогнозується від +14 до +19 вдень, та в межах +8...+10 вночі. У західних та південних областях буде тепліше, там стовпчики термометрів покажуть +19...+24 вдень та +10...+15 вночі.

Сьогодні більшість території України охоплять дощі

Погода у Києві

У столиці сьогодні, 29 вересня, прогнозується дощова та прохолодна погода. Вдень стовпчики термометрів у Києві коливатимуться від +17 до +19, вночі температура опуститься до +10..+12 градусів. ВІтер переважно західний, 5-10 м/с.

Сьогодні більшість території України охоплять дощі

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що погода в Україні на вихідних 28-29 вересня буде хмарною, але теплою. Прогнозувалося, що температура повітря 29 вересня прогріється до +18...+24 градусів. У північних областях буде на 2-4 градуси прохолодніше.

В Україну йде потепління з дощами Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Новини України Гідрометцентр
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