Сегодня из больницы выпишут украинца из лайнера Diamond Princess

Во вторник, 18 февраля, из больницы могут выписать одного из украинцев, который находился на лайнере Diamond Princess. Об этом во время эфира программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.

Последний раз украинские консулы связывались с врачами 13 февраля.

"Я рад сообщить, что двое наших граждан из 25-ти членов экипажа, которые находились на этом лайнере, сейчас лечатся в госпитале рядом. Последний раз консулы связывались с врачами 13-го числа. По их информации, один гражданин чувствует себя нормально, а второго выпишут вообще завтра (18 февраля - ред.)", - заявил Пристайко.

Ранее сообщалось, что украинское правительство на данный момент не планирует эвакуацию украинцев, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, который закрыли на карантин из-за вспышки коронавирус у побережья Японии.

Напомним, утром 4 февраля Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess. Позже стало известно, что на борту корабля находится 25 украинцев. Двое из них были инфицированы.

РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты Америки отправили на 14-дневный карантин более 300 американцев, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess. В 14 граждан обнаружили коронавирус COVID-19.