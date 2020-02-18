Сьогодні зі шпиталю випишуть українця з лайнера Diamond Princess

У вівторок, 18 лютого, зі шпиталю можуть виписати одного з українців, який перебував на лайнері Diamond Princess. Про це під час ефіру програми "Свобода слова" на ICTV у понеділок заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає РБК-Україна.

Останній раз українські консули зв’язувались з лікарями 13 лютого.

"Я радий повідомити, що двоє наших громадян з 25-ти членів екіпажу, які перебували на цьому лайнері, зараз лікуються в шпиталі поруч. Останній раз консули зв’язувались з лікарями 13-го числа. За їх інформацією, один громадянин почуває себе нормально, а другого випишуть взагалі завтра (18 лютого, - ред.)", - заявив Пристайко.

Раніше повідомлялося, що український уряд на даний момент не планує евакуацію українців, які перебувають на круїзному лайнері Diamond Princess, який закрили на карантин через спалах коронавірусу біля узбережжя Японії.

Нагадаємо, вранці 4 лютого Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess. Пізніше стало відомо, що на борту корабля знаходиться 25 українців. Двоє з них були інфіковані.

РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки відправили на 14-денний карантин понад 300 американців, евакуйованих з круїзного лайнера Diamond Princess. У 14 громадян виявили коронавірус COVID-19.