Сегодня в 21:00 | Свобода слова Савика Шустера | А тебя записали в олигархи?!
В прямом эфире 17 сентября обсудим:
• Кто получит выгоду от Закона об олигархах: народ или власть?
• Кого запишут в олигархи? «Ищите женщину» в списке.
• Что скажет о законопроекте Венецианская комиссия?
Про мотивы и последствия принятия Закона об олигархах поговорим в «Свободе слова Савика Шустера» в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале «Украина» или заходите на YouTube канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.
Гости студии:
Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады Украины;
Руслан Стефанчук, первый заместитель главы Верховной Рады Украины;
Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
Денис Малюська, министр юстиции Украины;
Людмила Денисова, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;
Давид Арахамия, глава фракции партии «Слуга народа»;
Александр Данилюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019);
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии «Европейская Солидарность»;
Ярослав Железняк, Глава фракции партии «Голос»;
Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии от Украины (2009–2013);
Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital.
Они говорят, а решает народ.