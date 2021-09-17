Сегодня в 21:00 | Свобода слова Савика Шустера | А тебя записали в олигархи?!

В прямом эфире 17 сентября обсудим:

• Кто получит выгоду от Закона об олигархах: народ или власть?

• Кого запишут в олигархи? «Ищите женщину» в списке.

• Что скажет о законопроекте Венецианская комиссия?

Про мотивы и последствия принятия Закона об олигархах поговорим в «Свободе слова Савика Шустера» в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале «Украина» или заходите на YouTube канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Гости студии:

Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады Украины;

Руслан Стефанчук, первый заместитель главы Верховной Рады Украины;

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Денис Малюська, министр юстиции Украины;

Людмила Денисова, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

Давид Арахамия, глава фракции партии «Слуга народа»;

Александр Данилюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019);

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии «Европейская Солидарность»;

Ярослав Железняк, Глава фракции партии «Голос»;

Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии от Украины (2009–2013);

Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital.

Они говорят, а решает народ.