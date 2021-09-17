Сьогодні о 21:00 | Свобода слова Савіка Шустера | А тебе записали в олігархи?!
Наживо 17 вересня обговоримо:
• Хто отримає вигоду від Закону про олігархів: народ чи влада?
• Кого запишуть в олігархи? «Шукайте жінку» в списку.
• Що скаже про законопроєкт Венеційська комісія?
Про мотиви і наслідки ухвалення Закону про олігархів поговоримо в «Свободі слова Савіка Шустера» цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі «Україна» або заходьте на YouTube канал (youtube.com/shuster), а також можете подивитися трансляцію на сторінці Facebook Шустер online і в Telegram-каналі.
Гості студії:
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України;
Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради України;
Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України;
Денис Малюська, міністр юстиції України;
Людмила Денісова, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
Давид Арахамія, глава фракції партії «Слуга Народу»;
Олександр Данилюк, секретар Ради національної безпеки і оборони України (2019);
Артур Герасимов, співголова фракції партії «Європейська солідарність»;
Ярослав Железняк, голова фракції партії «Голос»;
Марина Ставнійчук, член Венеційської комісії від України (2009–2013);
Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital.
Вони говорять, а вирішує народ.