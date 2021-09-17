Сьогодні о 21:00 | Свобода слова Савіка Шустера | А тебе записали в олігархи?!

Наживо 17 вересня обговоримо:

• Хто отримає вигоду від Закону про олігархів: народ чи влада?

• Кого запишуть в олігархи? «Шукайте жінку» в списку.

• Що скаже про законопроєкт Венеційська комісія?

Про мотиви і наслідки ухвалення Закону про олігархів поговоримо в «Свободі слова Савіка Шустера» цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі «Україна» або заходьте на YouTube канал (youtube.com/shuster), а також можете подивитися трансляцію на сторінці Facebook Шустер online і в Telegram-каналі.

Гості студії:

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України;

Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради України;

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України;

Денис Малюська, міністр юстиції України;

Людмила Денісова, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Давид Арахамія, глава фракції партії «Слуга Народу»;

Олександр Данилюк, секретар Ради національної безпеки і оборони України (2019);

Артур Герасимов, співголова фракції партії «Європейська солідарність»;

Ярослав Железняк, голова фракції партії «Голос»;

Марина Ставнійчук, член Венеційської комісії від України (2009–2013);

Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital.

Вони говорять, а вирішує народ.