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Седьмой пакет санкций против РФ разрабатывают на основе материалов группы "Макфола-Ермака"

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (prezident gov ua)
Автор: Артем Горовенко

Седьмой пакет санкций против Российской Федерации от стран Европейского Союза специалисты разрабатывают на основе материалов, предоставленных Международной экспертной группой Макфола - Ермака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram по итогам очередного заседания Международной экспертной группы, состоявшегося в формате видеоконференции.

Ермак подчеркнул, что на сегодня удалось выполнить более 50% шагов Плана мероприятий группы. По словам Ермака, она стала ключевой площадкой для формирования санкций против России, а на продукты его работы ссылаются почти все мировые лидеры.

"Теперь мы видим, как координаторы санкций стран ЕС разрабатывают седьмой пакет на основе материалов нашей группы. Мы видим отражение наших идей в санкциях Великобритании, США и других государств санкционной коалиции. В целом группа оказала очень важное влияние. И хотел бы, чтобы мы поддержали этот успех", - заявил он.

По его словам, Российская Федерация продолжает войну против Украины, поэтому расширение санкционного пакета против РФ является чрезвычайно важным.

"Дальнейшие энергетические, финансовые санкции, расширение индивидуальных санкций. Мы говорим миру: нет времени уставать от санкций, а значит, и нам самим следует продолжать работу", - добавил руководитель ОП.

Участники заседания также согласились с важностью усиления санкций против России, в частности признания ее государством-спонсором терроризма, расширения персональных санкций, дальнейших секторальных санкций в финансовой и энергетической сферах, более широких торговых и технологических ограничений.

Эксперты подчеркнули, что РФ должна понести как можно большие убытки. Также было предложено проанализировать влияние санкций на отдельные сектора российской экономики для выработки рекомендаций по усилению их эффективности.

Напомним, международная рабочая группа по санкциям против России была создана по инициативе Президента Владимира Зеленского. Возглавляют ее руководитель ОП Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), экс-президент США по вопросам национальной безопасности посол Майкл Макфол.
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Андрей ЕрмакСанкции против России