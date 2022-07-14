Седьмой пакет санкций против РФ разрабатывают на основе материалов группы "Макфола-Ермака"

Седьмой пакет санкций против Российской Федерации от стран Европейского Союза специалисты разрабатывают на основе материалов, предоставленных Международной экспертной группой Макфола - Ермака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram по итогам очередного заседания Международной экспертной группы, состоявшегося в формате видеоконференции.
Ермак подчеркнул, что на сегодня удалось выполнить более 50% шагов Плана мероприятий группы. По словам Ермака, она стала ключевой площадкой для формирования санкций против России, а на продукты его работы ссылаются почти все мировые лидеры.
"Теперь мы видим, как координаторы санкций стран ЕС разрабатывают седьмой пакет на основе материалов нашей группы. Мы видим отражение наших идей в санкциях Великобритании, США и других государств санкционной коалиции. В целом группа оказала очень важное влияние. И хотел бы, чтобы мы поддержали этот успех", - заявил он.
По его словам, Российская Федерация продолжает войну против Украины, поэтому расширение санкционного пакета против РФ является чрезвычайно важным.
"Дальнейшие энергетические, финансовые санкции, расширение индивидуальных санкций. Мы говорим миру: нет времени уставать от санкций, а значит, и нам самим следует продолжать работу", - добавил руководитель ОП.
Участники заседания также согласились с важностью усиления санкций против России, в частности признания ее государством-спонсором терроризма, расширения персональных санкций, дальнейших секторальных санкций в финансовой и энергетической сферах, более широких торговых и технологических ограничений.
Эксперты подчеркнули, что РФ должна понести как можно большие убытки. Также было предложено проанализировать влияние санкций на отдельные сектора российской экономики для выработки рекомендаций по усилению их эффективности.