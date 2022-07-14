Сьомий пакет санкцій проти РФ розробляють на основі матеріалів групи "Макфола-Єрмака"

Єрмак підкреслив, що на сьогодні вдалося виконати понад 50% кроків плану заходів групи. За словами Єрмака, вона стала ключовим майданчиком для формування санкцій проти Росії, а на продукти її роботи посилаються майже всі світові лідери.

"Тепер ми бачимо, як координатори санкцій країн ЄС розробляють сьомий пакет на основі матеріалів нашої групи. Ми бачимо відображення наших ідей у санкціях Великої Британії, США та інших держав санкційної коаліції. Загалом група здійснила дуже важливий вплив. І хотів би, щоб ми підтримали цей успіх", - заявив він.

За його словами, Російська Федерація продовжує війну проти України, тому розширення санкційного пакета проти РФ є надзвичайно важливим.

"Подальші енергетичні, фінансові санкції, розширення індивідуальних санкцій. Ми кажемо світові: немає часу втомлюватися від санкцій, а отже, й нам самим слід продовжувати роботу", - додав керівник ОП.

Учасники засідання також погодилися з важливістю посилення санкцій проти Росії, зокрема визнання її державою-спонсором тероризму, розширення персональних санкцій, подальших секторальних санкцій у фінансовій та енергетичній сферах, ширших торговельних і технологічних обмежень.

Експерти наголосили, що РФмає зазнати якомога більших збитків. Також було запропоновано проаналізувати вплив санкцій на окремі сектори російської економіки для напрацювання рекомендацій щодо посилення їхньої ефективності.

Нагадаємо, міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії була створена з ініціативи Президента Володимира Зеленського. Очолюють її керівник ОП Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), ексрадник президента США з питань національної безпеки посол Майкл Макфол.