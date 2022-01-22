Седьмое минирование за сегодня. В Черновцах ищут взрывчатку в аэропорту
В Черновцах 22 января поступило семь сообщений о минировании различных объектов. Сейчас полиция ищет взрывчатку в аэропорту города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Молодой Буковинец".
Как сообщили изданию в патрульной полиции, вечером 22 января поступило сообщение о минировании аэропорта "Черновцы". Для проверки информации выехали сотрудники соответствующих служб.
По данным издания, сообщение о минировании аэропорта - это седьмое за сегодня. В полиции отметили, что информация о заложенной взрывчатке поступает на электронную почту.
Предыдущие сообщения о минировании городских объектов не подтвердили. В частности, поступала информация о заложенной взрывчатке в лицее №18 и нескольких торговых центров. Правоохранители не нашли в них взрывоопасных предметов.
Напомним, 21 января Служба безопасности Украины сообщила о задержании подозреваемого в серии минирований в городе Мелитополь Запорожской области.
Отметим, ранее СБУ задержала студента, который помощью российских спецслужб "заминировал" Горный профессиональный колледж Криворожского национального университета.