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Седьмое минирование за сегодня. В Черновцах ищут взрывчатку в аэропорту

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Черновцы, Суббота 22 января 2022 22:09
Седьмое минирование за сегодня. В Черновцах ищут взрывчатку в аэропорту Фото: в Черновцах за сутки семь сообщений о минировании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Черновцах 22 января поступило семь сообщений о минировании различных объектов. Сейчас полиция ищет взрывчатку в аэропорту города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Молодой Буковинец".

Как сообщили изданию в патрульной полиции, вечером 22 января поступило сообщение о минировании аэропорта "Черновцы". Для проверки информации выехали сотрудники соответствующих служб.

По данным издания, сообщение о минировании аэропорта - это седьмое за сегодня. В полиции отметили, что информация о заложенной взрывчатке поступает на электронную почту.

Предыдущие сообщения о минировании городских объектов не подтвердили. В частности, поступала информация о заложенной взрывчатке в лицее №18 и нескольких торговых центров. Правоохранители не нашли в них взрывоопасных предметов.

Напомним, 21 января Служба безопасности Украины сообщила о задержании подозреваемого в серии минирований в городе Мелитополь Запорожской области.

Отметим, ранее СБУ задержала студента, который помощью российских спецслужб "заминировал" Горный профессиональный колледж Криворожского национального университета.

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Черновцы полиция
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