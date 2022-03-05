Как себя вести с неразорванными боеприпасами, - Нацполиция создала сайт, на котором есть вся информация

В Нацполиции создали сайт, где собрали полный перечень действий при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов. Девиз нового ресурса: "Вместе наши знания спасают жизни."

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukraine CAT-UXO.

Взрывотехники Нацполиции создали новый вэб-ресурс на котором собрали основные правила поведения при выявлении неразорвавшихся боеприпасов. "Это новый сайт для помощи людям, оказавшимся во взрывоопасной ситуации. Во-первых, для обучения и снижения риска взрывоопасности. Во-вторых, зафиксируйте местоположение ситуации. Наконец, сообщите о риске взрыва соответствующим людям.", - сообщается на сайте. На этом сайте есть фото всех снарядов, а также вы можете сообщить о сложившейся ситуации прямо на сайте.