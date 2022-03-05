Как себя вести с неразорванными боеприпасами, - Нацполиция создала сайт, на котором есть вся информация
В Нацполиции создали сайт, где собрали полный перечень действий при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов. Девиз нового ресурса: "Вместе наши знания спасают жизни."
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukraine CAT-UXO.
Взрывотехники Нацполиции создали новый вэб-ресурс на котором собрали основные правила поведения при выявлении неразорвавшихся боеприпасов.
"Это новый сайт для помощи людям, оказавшимся во взрывоопасной ситуации.
Во-первых, для обучения и снижения риска взрывоопасности.
Во-вторых, зафиксируйте местоположение ситуации.
Наконец, сообщите о риске взрыва соответствующим людям.", - сообщается на сайте.
На этом сайте есть фото всех снарядов, а также вы можете сообщить о сложившейся ситуации прямо на сайте.
Отметим, что Генсек НАТО обвинил Россию в использовании запрещенного оружия на территории Украины.
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