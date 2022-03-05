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Как себя вести с неразорванными боеприпасами, - Нацполиция создала сайт, на котором есть вся информация

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Киев, Суббота 05 марта 2022 06:20
Как себя вести с неразорванными боеприпасами, - Нацполиция создала сайт, на котором есть вся информация Фото: неразорвавшийся снаряд в Авдеевке (Ukraine CAT-UXO)
Автор: RBC.UA

В Нацполиции создали сайт, где собрали полный перечень действий при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов. Девиз нового ресурса: "Вместе наши знания спасают жизни."

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukraine CAT-UXO.

Взрывотехники Нацполиции создали новый вэб-ресурс на котором собрали основные правила поведения при выявлении неразорвавшихся боеприпасов.

"Это новый сайт для помощи людям, оказавшимся во взрывоопасной ситуации.

Во-первых, для обучения и снижения риска взрывоопасности.

Во-вторых, зафиксируйте местоположение ситуации.

Наконец, сообщите о риске взрыва соответствующим людям.", - сообщается на сайте.

На этом сайте есть фото всех снарядов, а также вы можете сообщить о сложившейся ситуации прямо на сайте.

Отметим, что Генсек НАТО обвинил Россию в использовании запрещенного оружия на территории Украины.

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