Генсек НАТО обвинил Россию в использовании запрещенных кассетных бомб в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы видели применение кассетных бомб, и мы видели сообщения об использовании других видов оружия, которые противоречили бы международному праву", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Как сообщало РБК-Украина, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ближайшие станут еще хуже, с большим количеством смертей, страданий и разрушений, так как российские войска используют более тяжелое вооружение и продолжают свои атаки по всей стране