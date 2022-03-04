Генсек НАТО обвинил Россию в использовании запрещенных кассетных бомб в Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, Россия сбрасывает кассетные бомбы на территорию Украины. Используются также другие запрещенное оружие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы видели применение кассетных бомб, и мы видели сообщения об использовании других видов оружия, которые противоречили бы международному праву", - сказал он журналистам в Брюсселе.
Как сообщало РБК-Украина, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ближайшие станут еще хуже, с большим количеством смертей, страданий и разрушений, так как российские войска используют более тяжелое вооружение и продолжают свои атаки по всей стране
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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